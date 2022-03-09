.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موسكو: قوميون أوكرانيون هاجموا شبكة الكهرباء بمحطة تشيرنوبيل

  • الخط
تشيرنوبل
تشيرنوبل

موسكو: قوميون أوكرانيون هاجموا شبكة الكهرباء بمحطة تشيرنوبيل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتهمت وزارة الدفاع الروسية من وصفتهم بأنهم "قوميون" أوكرانيون بمهاجمة شبكة الكهرباء في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف اليوم الأربعاء، أن خبراء من روسيا اتخذوا تدابير سريعة للانتقال إلى مولدات احتياطية في محطة تشيرنوبيل، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

بعد تصريح الوكالة الذرية.. تطور جديد في محطة تشيرنوبيل العرب والعالم بعد تصريح الوكالة الذرية.. تطور جديد في محطة تشيرنوبيل

كما اتهم بانكوف الجانب الأوكراني "ببذل كل ما في وسعه لتجنب إجراء إصلاحات" بالمحطة.

لا خطر على السلامة

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في وقت سابق اليوم إنها لا ترى "أي تأثير خطير على السلامة" جراء انقطاع التيار الكهربائي في المحطة التي تم إيقاف تشغيلها في أوكرانيا.

كذلك، أفادت الوكالة الذرية ومقرها فيينا بأن أوكرانيا أبلغتها بانقطاع الكهرباء وأن هذا التطور ينتهك "ركيزة أمان أساسية لضمان عدم انقطاع إمدادات الطاقة".

تشيرنوبيل
تشيرنوبيل

سيطرة روسية

بيد أن الوكالة غردت قائلة "في هذه الحالة لا ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تأثير خطير على السلامة".

وأوضحت أنه يمكن أن تكون هناك "إزالة فاعلة للحرارة دون الحاجة إلى إمدادات كهربائية" من الوقود النووي المستهلك في الموقع.

يذكر أنه في اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، سيطرت القوات الروسية على تشيرنوبل حيث وقع عام 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية جمعاء.

فيما احتلّ الجيش الروسي يوم الجمعة الماضي، أيضاً محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.، بعد أن اتهمته كييف بقصفها بالمدفعية ما تسبّب باندلاع حريق فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوكرانيا وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار في 6 مدن أوكرانية أوكرانيا وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار في 6 مدن أوكرانية
اكتشف المزيد