وثائق سرية بيد روسيا.. "أوكرانيا خططت لهجوم في دونباس"

فيما تطوي العملية العسكرية في أوكرانيا أسبوعها الثاني اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها حصلت على وثائق سرية تثبت أن كييف خططت لشن هجوم في مارس الحالي على الانفصاليين المدعومين من موسكو في شرق البلاد.

ونشرت الوزارة ست صفحات من الوثائق زاعمة أنها تظهر أن كييف خططت لشن هجوم عسكري على مناطق الانفصاليين في دونباس، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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تفاصيل الوثائق

فيما نصت الوثائق، الموقعة من مسؤولين عن تنفيذ مهام "قيادة الحرس الوطني الأوكراني"، على إعداد مجموعة ضاربة للهجوم على دونباس.

كما أقرت الهيكل التنظيمي للكتيبة التكتيكية للواء العملياتي الرابع للحرس الوطني الأوكراني، وبينت تنظيم الدعم الشامل للكتيبة وإعادة تكليفها باللواء 80 المنفصل للهجوم الأوكراني، بحسب موسكو.

إلى ذلك، أظهرت المستندات، أنه تم تدريب هذا التشكيل الهجومي الأوكراني منذ عام 2016، حيث أشرف مدربون أميركيون وبريطانيون على برامج تدريب قياسية لحلف الناتو في لفيف.

كذلك أظهرت الوثائق اختيار التشكيل العسكري للعملية الهجومية على دونباس بعناية، ولم يسمح إلا لمن اجتازوا معيار الاستعداد للمخاطر بالانضمام إلى "منطقة التنسيق القتالي".

كما كشفت أوامر صدرت بإكمال كافة إجراءات التنسيق القتالي لـ"القوميين" قبل 28 فبراير، مبينة أن على الحرس الوطني تقديم حملة إعلامية ودعائية ومنتجات مطبوعة.

منذ 24 فبراير

يذكر أن روسيا كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق على أراضي الجارة الغربية بعد يومين من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، عقب اتهامات لكييف بالتعدي على سكانهما الروس.

وقد استنفرت تلك العملية المجتمع الدولي برمته، وأدت إلى فرض حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو، بلغت أكثر من 5000.