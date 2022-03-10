البيت الأبيض: بايدن سيتصل بأردوغان لبحث أزمة أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس لمناقشة أحدث تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك بالتزامن مع استضافة تركيا أول لقاء يجمع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

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وسيستقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في مدينة أنطاليا، نظيريه الروسي، لافروف، والأوكراني، كوليبا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي كثف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة، الأربعاء، قال إن "تركيا يمكنها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا".

وأضاف "نحن نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة".

وقف النار

كذلك، كان الطرفان اتفقا، الأربعاء، على وقف لإطلاق النار مدته 12 ساعة حول مجموعة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.

وأكد كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك أنه سيفعل كل شيء من أجل أن تكون "المحادثات فعالة قدر الإمكان" مشيرا إلى أن "توقعاته محدودة".

في موازاة ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المفاوض ليونيد سلوتسكي قوله لمحطة تلفزيون إن الوفد الروسي في محادثات السلام مع أوكرانيا "لن يتنازل عن نقطة تفاوض واحدة".

وأجرى الجانبان ثلاث جولات من المحادثات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، دخلت الأربعاء يومها الـ14، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، بحسب ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

