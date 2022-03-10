.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا: موسكو زجت بمرتزقة لدعم هجومها على أوكرانيا

  • الخط
الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)
الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: موسكو زجت بمرتزقة لدعم هجومها على أوكرانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا زجت بمقاتلين مرتزقة متمرسين لدعم الهجوم على أوكرانيا.

وأضافت في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية تتعامل مع شركات عسكرية خاصة رغم نفيها.

بريطانيا: سنزود كييف بمزيد من الصواريخ المضادة للدروع العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بريطانيا: سنزود كييف بمزيد من الصواريخ المضادة للدروع

كما، أوضحت أن الشركات الروسية العسكرية الخاصة تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا وليبيا.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس اعتبر الثلاثاء، أن موسكو تزداد يأساً، على وقع الخسائر التي تتكبدها في أوكرانيا، متوقعاً أن تنهي العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين ضد الجارة الغربية، مستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسياً ودولياً.

تقدم نحو كييف

يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية كانت أعلنت في تحديث استخباراتي يومي، صباح اليوم أيضا أن تقدم روسيا نحو العاصمة كييف لا يزال يواجه مقاومة من القوات الأوكرانية حول بلدات هوستوميل وبوتشا وفورزيل وإربين. كما أفادت بأن رتلاً روسياً طويلاً لا يزال عالقاً على طريق شمال كييف.

كما أعلنت مراراً خلال الأيام الماضية تسجيل القوات الأوكرانية تصدياً شرساً بوجه القوات الروسية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، دخلت الأربعاء يومها الـ14، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، بحسب ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

الجيش الروسي (أ ف ب)
الجيش الروسي (أ ف ب)

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو.

كما استدعت تأهب حلف الناتو الذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد حصرية من أخطر مكان على الحدود الأوكرانية الرومانية مشاهد حصرية من أخطر مكان على الحدود الأوكرانية الرومانية
اكتشف المزيد