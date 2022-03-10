بلينكن يبحث مع كوليبا الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية.

وناقش الطرفان في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، الجهود المنسقة لتقديم مساعدة أمنية إضافية ودعم إنساني لأوكرانيا، بحسب بيان للخارجية الأميركية.

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كما، جدد الوزير دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

يأتي ذلك، فيما من المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات في تركيا اليوم مع نظيره الأوكراني.

وكان بلينكن أكد في مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية في وقت سابق أمس، أن روسيا هاجمت كييف بدون مبرر وتواصل قصفها للمدنيين، مؤكدا العمل على توفير كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وتابع "من المخجل الطلب من الأوكرانيين اللجوء للدولة التي هاجمتهم"، مشددا على أهمية مواصلة المجتمع الدولي الضغط على روسيا.

وأضاف "متأكدون من أن موسكو ستتعرض لهزيمة استراتيجية".

وكانت موسكو أطلقت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، بحسب ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخرا.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو، بلغت أكثر من 500 عقوبة، ودفعت البلاد إلى التربع على عرش الدول الأكثر مواجهة للعقوبات بعد إيران وكوريا الشمالية.

كما استدعت تأهب دول حلف الناتو التي أرسلت مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.

