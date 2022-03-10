جونسون يتعهد لزيلينسكي بتشديد العقوبات على روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن لديه أدلة على خرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوانين الإنسانية الدولية.

وتعهد جونسون لـزيلينسكي خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، بتشديد العقوبات على روسيا.

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كذلك أدان الطرفان الهجوم على مستشفى مدينة ماريوبول الأربعاء، والذي أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات.

بدوره، قال زيلينسكي إن قصف المستشفى دليل قاطع على أن ما يجري إبادة بحق الأوكرانيين على حد تعبيره، مؤكداً أن على الأوروبيين تشديد العقوبات على روسيا حتى تعجز عن مواصلة حربها.

Had another conversation with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Discussed increasing sanctions pressure on Russia, further support for 🇺🇦 in fighting the aggressor, including defense assistance. Appreciate 🇬🇧 leadership in countering the crime Russia is committing on 🇺🇦 land. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

أضرار فادحة

يشار إلى أن غارة جوية روسية الأربعاء أدت لأضرار فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو.

وعقب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "الناس والأطفال تحت الأنقاض ... فظائع! ... أوقفوا جرائم القتل هذه".

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، يمكن رؤية الحطام داخل المباني. وفي مقطع فيديو آخر نشرته صفحة الشرطة الوطنية على فيسبوك تشاهد خارج المستشفى عدة سيارات متفحمة وحفرة تدل على حدوث غارة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، دخلت الأربعاء يومها الـ14، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، وفق ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو. كما استدعت تأهب حلف الناتو الذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.