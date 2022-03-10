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جونسون يتعهد لزيلينسكي بتشديد العقوبات على روسيا

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بوريس جونسون (أ ف ب)
بوريس جونسون (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

جونسون يتعهد لزيلينسكي بتشديد العقوبات على روسيا

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن لديه أدلة على خرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوانين الإنسانية الدولية.

وتعهد جونسون لـزيلينسكي خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، بتشديد العقوبات على روسيا.

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كذلك أدان الطرفان الهجوم على مستشفى مدينة ماريوبول الأربعاء، والذي أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات.

بدوره، قال زيلينسكي إن قصف المستشفى دليل قاطع على أن ما يجري إبادة بحق الأوكرانيين على حد تعبيره، مؤكداً أن على الأوروبيين تشديد العقوبات على روسيا حتى تعجز عن مواصلة حربها.

أضرار فادحة

يشار إلى أن غارة جوية روسية الأربعاء أدت لأضرار فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو.

وعقب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "الناس والأطفال تحت الأنقاض ... فظائع! ... أوقفوا جرائم القتل هذه".

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، يمكن رؤية الحطام داخل المباني. وفي مقطع فيديو آخر نشرته صفحة الشرطة الوطنية على فيسبوك تشاهد خارج المستشفى عدة سيارات متفحمة وحفرة تدل على حدوث غارة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، دخلت الأربعاء يومها الـ14، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، وفق ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو. كما استدعت تأهب حلف الناتو الذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.

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