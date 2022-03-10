ماكرون: سأهاتف بوتين مجددا خلال 48 ساعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه يعتزم الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال ماكرون في مستهل قمة أوروبية طارئة في مدينة فرساي الفرنسية، الخميس: "هذا الصباح تحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع بوتين. ونعتزم إجراء حديث جديد معه خلال الـ48 ساعة القادمة".

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وأكد ماكرون أنه يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإيجاد حل للنزاع الحالي في هذا البلد.

وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون وشولتز، الخميس، وناقش معهما التطورات الأخيرة في أوكرانيا والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة.

وقبل ذلك أجرى الرئيس بوتين اتصالا مع ماكرون في 6 مارس الجاري، وبحث معه سلامة المحطات الذرية والقضايا الإنسانية في أوكرانيا.

وأيضا أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون إن الاتحاد الأوروبي عليه الاستعداد للاستغناء عن الغاز الروسي كما يجب أن يتخذ قرارات استراتيجية وإعطاء تفويض للمفوضية الأوروبية في مجالي الدفاع والطاقة.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية قبل مشاركته في قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، الخميس: "سنتخذ اليوم قرارات استراتيجية وسنعطي تفويضا للمفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع".

وأضاف ماكرون: "على أوروبا أن تكون مستقلة على مستوى الأمن الغذائي والغاز، وعلينا أن نكون جاهزين للدفاع عن قيمنا ومبادئنا".

في عملية وصفت بالمعقدة والخطيرة.. قوات أوكرانية تنجح في تفكيك رأس صاروخ روسي لم ينفجر#أوكرانيا #العربية pic.twitter.com/ajfRCfRRFD — العربية (@AlArabiya) March 10, 2022

سلاح الغاز

وصرح الرئيس الفرنسي قائلا: "هناك سؤال حول ما إذا كانت روسيا في مرحلة ما ستمارس الضغط وتستخدم سلاح الغاز.. الآن فقط تحدث الرئيس بوتين وقال إن روسيا ستستمر في تقديمه"، داعيا للاستعداد لجميع السيناريوهات.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعتمد أقل من غيرها على الغاز الروسي بفضل مزيج الطاقة الذي يعتمد أساسا على الطاقة النووية.

وذكر الرئيس الفرنسي "أوروبا تعتمد على الغاز والغاز الذي تستورده 40٪ غاز روسي.. الاستراتيجية التي يجب أن نبنيها والتي ستكون موضوع المناقشة التي سنجريها هذا المساء، هي السرعة التي يمكننا بها تقليل هذه الثغرة ثم القضاء عليها، سنبحث السبل والوسائل للعثور على موردين آخرين على المدى القصير، وكيفية إعادة تنظيم أنفسنا".

وقبل أيام، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تنويع إمدادات الطاقة مع جميع الشركاء.

وأضافت دير لاين في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "بشكل عام، نتواصل مع الجميع، بدءا من النرويج، المورد الذي نتعاون معه بشكل موثوق لفترة طويلة، إضافة إلى قطر وأذربيجان ومصر".

وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعمل مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان على مسألة الغاز وذلك في حال قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز، على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

وتؤكد روسيا، أنها تفي دائما بالتزاماتها التعاقدية لإمدادات الغاز إلى أوروبا، ولم تظهر أي أسباب للتشكيك في موثوقيتها.