وأعلنت مواقع أوكرانية إسقاط 56 مقاتلة روسية و82 مروحية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على مدينتي ديرهاتشي وخاركيف، في وقت سرت أنباء عن فصل الكهرباء عن محطة تشيرنوبيل.

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وفجر الخميس أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في إحاطتها عن التطورات الميدانية لغاية منتصف الليل بالتوقيت المحلّي (22:00 ت غ) أنّ القوات الروسية واصلت "عمليتها الهجومية" الرامية لتطويق كييف، كما شنّت هجمات على جبهات أخرى في مدن إيزيوم وبتروفسكي وخروتشوفاخا وسومي وأوختريكا وكذلك أيضاً في منطقتي دونيتسك وزاباروجيا.

وحذّر ائتلاف "لجنة الطوارئ للكوارث" الذي يضمّ جمعيات إنسانية بريطانية الأربعاء من أنّ ملايين المسنّين والمعوّقين في أوكرانيا هم اليوم عرضة "لخطر كبير" ويحتاجون إلى حماية لأنّهم عاجزون عن الفرار من مناطق القتال وقد يجدون أنفسهم بدون عون أو رعاية صحية إذا ما فرّ إلى أماكن أكثر أمناً من يهتمّون بهم حالياً.

وبحسب المنتدى الأوروبي للمعوّقين فإنّ أوكرانيا تعدّ 2.7 مليون معوّق.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ 35 ألف مدني على الأقلّ تمّ إجلاؤهم الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.

ومساء الأربعاء أعلن رئيس بلدية ماريوبول أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة في تسعة أيام من الحصار والقصف.

والأربعاء استهدف سلاح الجو الروسي مستشفى للأطفال والتوليد في ماريوبول، في غارة تسببت بإصابة 17 شخصا على الأقل بجروح ودمّرت المرفق وأثارت موجة استنكار دولية. لكنّ موسكو قالت إنّ قواتها قصفت المستشفى بعد أن حوّله الجيش الأوكراني إلى مركز عسكري وأخلاه من المدنيين.