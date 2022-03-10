وزير خارجية أوكرانيا يصل تركيا تمهيدا لبدء محادثات مع نظيره الروسي
يُنتظر في هذا السياق، أن يتصل بايدن بنظيره التركي جرب طيب أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية
وصل إلى أنطاليا في تركيا، كل من وزيري خارجية خارجية روسيا وأوكرانيا لبدء محادثات هي الأولى بين الجانبية منذ بدء الحرب.
هذا، ووصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى تركيا، الليل الماضية، بينما وصل وزير خارجية أوركانيا ديمترو كوليبا قبل قليل.
وسيستقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في مدينة أنطاليا، نظيريه الروسي لافروف، والأوكراني كوليبا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كثف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة، الأربعاء، قال إن "تركيا يمكنها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا".
وأضاف "نحن نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة".
ويُنتظر في هذا السياق، أن يتصل بايدن بنظيره التركي جرب طيب أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية.
وقال المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي في المفاوضات مع أوكرانيا، إن الوفد الروسي لن يتنازل عن نقطة تفاوض واحدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية.
وأجرى الجانبان الروسي والأوكراني ثلاث جولات من المحادثات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا اليوم.
كان الطرفان اتفقا، الأربعاء، على وقف لإطلاق النار مدته 12 ساعة حول مجموعة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.
وأكد كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك، أنه سيفعل كل شيء من أجل أن تكون "المحادثات فعالة قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن "توقعاته محدودة".
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