.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير خارجية أوكرانيا يصل تركيا تمهيدا لبدء محادثات مع نظيره الروسي

  • الخط
كوليبا مع نظيره التركي - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

وزير خارجية أوكرانيا يصل تركيا تمهيدا لبدء محادثات مع نظيره الروسي

يُنتظر في هذا السياق، أن يتصل بايدن بنظيره التركي جرب طيب أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل إلى أنطاليا في تركيا، كل من وزيري خارجية خارجية روسيا وأوكرانيا لبدء محادثات هي الأولى بين الجانبية منذ بدء الحرب.

هذا، ووصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى تركيا، الليل الماضية، بينما وصل وزير خارجية أوركانيا ديمترو كوليبا قبل قليل.

وسيستقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في مدينة أنطاليا، نظيريه الروسي لافروف، والأوكراني كوليبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كثف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة، الأربعاء، قال إن "تركيا يمكنها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا".

وأضاف "نحن نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة".

ويُنتظر في هذا السياق، أن يتصل بايدن بنظيره التركي جرب طيب أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية.

بريطانيا: موسكو زجت بمرتزقة لدعم هجومها على أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بريطانيا: موسكو زجت بمرتزقة لدعم هجومها على أوكرانيا

وقال المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي في المفاوضات مع أوكرانيا، إن الوفد الروسي لن يتنازل عن نقطة تفاوض واحدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية.

وأجرى الجانبان الروسي والأوكراني ثلاث جولات من المحادثات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا اليوم.

كان الطرفان اتفقا، الأربعاء، على وقف لإطلاق النار مدته 12 ساعة حول مجموعة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.

وأكد كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك، أنه سيفعل كل شيء من أجل أن تكون "المحادثات فعالة قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن "توقعاته محدودة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد حصرية من أخطر مكان على الحدود الأوكرانية الرومانية مشاهد حصرية من أخطر مكان على الحدود الأوكرانية الرومانية
اكتشف المزيد