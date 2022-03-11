أوكرانيا تفقد الاتصال مع تشيرنوبيل النووية.. روسيا تقصف معهدا به مفاعل نووي

قال البرلمان البرلمان الأوكراني، الخميس، إن القوات الروسية قصفت معهدا في مدينة خاركيف يحوي مفاعلا نوويا تجريبيا، مضيفا أن حريقا شب في نُزل مجاور.

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان في تغريدة على تويتر أن القتال القريب من معهد الفيزياء والتكنولوجيا ما زال مستمرا.

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وفي ذات السياق، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بأنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل بجوار محطة الطاقة المعطوبة في موقع أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986، والذي يقع الآن تحت سيطرة القوات الروسية.



وقالت الوكالة في بيان "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت، الخميس، جميع الاتصالات مع محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، في اليوم التالي لفقد الموقع الذي تسيطر عليه روسيا جميع إمدادات الطاقة الخارجية".

وقررت روسيا، الخميس، "السماح لفريق فني أوكراني بدخول منشأة تشيرنوبل النووية" لإصلاح خلل في شبكة الكهرباء.

ومن جانبه، قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الخميس، إن الوكالة ستقدم أفكارا إلى أوكرانيا وروسيا في الساعات المقبلة بشأن كيفية ضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا ومن المرجح أن يُعقد اجتماع في هذا الشأن "قريبا جدا".

وأضاف غروسي في مؤتمر صحافي بعد زيارة لتركيا، حيث التقى بوزيري خارجية روسيا وأوكرانيا كلا على حدة: "أرى بوادر مشجعة للغاية بشأن نقطة مهمة واحدة، وهي أن أوكرانيا وروسيا الاتحادية تريدان العمل معنا واتفقتا على العمل معنا...وعلينا أن نتحرك بسرعة".