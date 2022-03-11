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زيلينسكي يتهم موسكو بـ"هجوم" على ممر إنساني في ماريوبول

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This handout video grab taken and released by the Ukraine Presidency press service on March 4, 2022 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivering an address in Kyiv. (AFP)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يتهم موسكو بـ"هجوم" على ممر إنساني في ماريوبول

حوالي 100 ألف شخص تمكنّوا في اليومين الماضيين من مغادرة مدن أوكرانية أخرى عبر ممرات إنسانية أقيمت لهذا الغرض

كييف - فرانس برس 

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اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا (جنوب شرق) المحاصرتين وبشنّ "هجوم" بقذائف الدبابات على طريق كان يفترض به أن يكون ممراً إنسانياً آمناً.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ "القوات الروسية لم توقف إطلاق النار. على الرّغم من كل شيء قرّرتُ إرسال قافلة مركبات إلى ماريوبول محمّلة بالطعام والماء والأدوية (...) لكنّ المحتلّين شنّوا هجوماً بالدبابات استهدف بالضبط المكان الذي كان يفترض أن تمرّ فيه" هذه القافلة.

وصرحت إيرينا فيرشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتلفزيون الرسمي بعدم تمكن أي مدني من مغادرة ماريوبول، الخميس، نظرا لعدم احترام القوات الروسية لوقف مؤقت لإطلاق النار يسمح بعمليات الإجلاء.

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وأشار زيلينسكي إلى أنّ حوالي 100 ألف شخص تمكنّوا في اليومين الماضيين من مغادرة مدن أوكرانية أخرى عبر ممرات إنسانية أقيمت لهذا الغرض.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية الخميس أن الوزارة ستفتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت غرينتش) كل يوم.

ورفضت الحكومة الأوكرانية عرضا مماثلا من موسكو في وقت سابق من الصراع. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن المقترحات الروسية لإنشاء ممرات إنسانية من أوكرانيا إلى روسيا "سخيفة"، نقلا عن رويترز.

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