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سفارة روسيا بواشنطن تطالب بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة "ميتا"

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تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

سفارة روسيا بواشنطن تطالب بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة "ميتا"

شركة "ميتا" ستسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام ببعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس فيما يتعلق بحرب أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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طالبت السفارة الروسية في واشنطن بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة "ميتا".

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، إن فيسبوك وإنستغرام منعا المنتسبين من حق تحديد معيار الحقيقة.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية، اطلعت عليها رويترز، الخميس، أن شركة "ميتا بلاتفورمز" ستسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية.

ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، ستسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو لموت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.

وقال متحدث باسم ميتا: "نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا مثل الخطاب العنيف على غرار "الموت للروس". وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس".

ربيبة وزير الخارجية الروسي تقيم في رغد من العيش بلندن الأخيرة ربيبة وزير الخارجية الروسي تقيم في رغد من العيش بلندن

وأفادت إحدى الرسائل أن الدعوات إلى موت الزعماء سيُسمح بها ما لم تشمل أهدافا أخرى، أو تتضمن مؤشرين على الجدية مثل الموقع أو الوسيلة، في تغيير حديث لقواعد الشركة الخاصة بمكافحة العنف والتحريض.

وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة بشأن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وفقا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.

وفي الرسالة الإلكترونية التي تم إرسالها مؤخرا إلى وسطاء المحتوى، أشارت "ميتا" إلى تغيير في سياسة خطاب الكراهية المتعلقة بالجنود الروس في سياق الحرب.

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