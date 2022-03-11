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الأمم المتحدة: 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا لبلدان مجاورة

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People gather outside the temporary accommodation centre after fleeing Russian invasion of Ukraine, in Korczowa, Poland, March 3, 2022. (AFP)
أوكرانيون يغادرون البلاد - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة: 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا لبلدان مجاورة

قدرت مفوضية اللاجئين أن يصل عدد النازحين إلى أكثر من 4 ملايين بحلول يوليو المقبل

دبي - العربية.نت

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أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة بفرار 2.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بلدان مجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضدها أواخر الشهر الماضي.

وقالت المنظمة عبر تويتر إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات إنسانية يتزايد على مدار الساعة.

من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عبر صفحته على تويتر إن التقديرات تشير إلى نزوح نحو مليوني شخص داخل أوكرانيا، مضيفا أن الملايين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب.

ومع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، يستمر تدفق النازحين الأوكرانيين من بلادهم نحو دول الجوار.

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فيما تتوقع السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة على السواء أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.

فقد قدرت مفوضية اللاجئين أن يصل عدد النازحين إلى أكثر من 4 ملايين بحلول يوليو المقبل.

يأتي هذا فيما تستمر العمليات العسكرية التي أطلقها الكرملين منذ 24 فبراير الماضي، وسط تحذيرات دولية من أن يطول الصراع، لاسيما في ظل تمسك موسكو بشروطها لوقف الحرب، وفي مقدمتها تجريد كييف من سلاحها النوعي، ووقف مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو، ما يرفضه حتى الساعة الغرب، الذي فرض حزمة واسعة ومؤلمة من العقوبات على الروس خلال الأسبوعين الماضيين.

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