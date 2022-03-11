الهند تطلق صاروخا عن طريق الخطأ باتجاه باكستان
باكستان: "الإطلاق المتهور" ألحق الأضرار بممتلكات وعرض أرواح مدنيين وطائرات في المجال الجوي للخطر
أطلق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخا باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "أسف بالغ".
وخاضت الهند ذات الغالبية الهندوسية وباكستان المسلمة ثلاث حروب منذ نيلهما الاستقلال عن المستعمر البريطاني في 1947، اثنان منهما بسبب منطقة كشمير المتنازع عليها.
وتتشاركان حدودا تنتشر فيها تعزيزات عسكرية كبيرة في الجانبين، وفي بعض الفترات تصاعد التوتر إلى حد إثارة مخاوف من استخدام السلاح الذري.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه "في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الأربعاء.
ولم تحدد نوع الصاروخ لكنها قالت إنه سقط في "منطقة في باكستان". وعبرت عن "أسف بالغ" للحادثة "والارتياح لعدم خسارة أرواح".
جاء البيان بعد ساعات على إدانة وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بـ"انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي من جانب "جسم طائر أسرع من الصوت مصدره الهند".
واستدعي القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد إلى وزارة الخارجية لتقديم "احتجاج قوي"، كما أضافت.
وقالت إن "الإطلاق المتهور" ألحق الأضرار بممتلكات على الأرض وعرض أرواح مدنيين وطائرات في المجال الجوي الباكستاني للخطر، متهمة الهند بـ"الاستخفاف بالسلام والاستقرار الإقليميين".
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