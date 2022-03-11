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بعد 14 عاما.. مذكرات توقيف دولية متعلقة بحرب روسيا وجورجيا

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A Georgian man cries as he holds the body of his relative after a bombardment in Gori, 80 km (50 miles) from Tbilisi, August 9, 2008. A Russian warplane dropped a bomb on an apartment block in Gori on Saturday, killing at least 5 people, a Reuters reporter said. The bomb hit the five-story building close to Georgia's embattled breakaway province of South Ossetia when Russian warplanes carried out a raid against military targets around the town. REUTERS/Gleb Garanich (GEORGIA) BEST QUALITY AVAILABLE
رجل يضم جثة قريبه إثر مقتله بسبب القصف في أوسيتيا الجنوبية في 2008
روسيا و بوتين

بعد 14 عاما.. مذكرات توقيف دولية متعلقة بحرب روسيا وجورجيا

المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية يصدر مذكرات توقيف بحق 3 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في 2008 حول منطقة أوسيتيا الجنوبية

لاهاي – فرانس برس

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أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس الخميس أنه أصدر مذكرات توقيف في حق ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال النزاع العسكري العام 2008 بين روسيا وجورجيا حول منطقة أوسيتيا الجنوبية.

وقال بيان صادر عن خان إن المتهمين المطلوب اعتقالهم هم ميخائيل مايراموفيتش ميندزايف وزير الشؤون الداخلية حينذاك في المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو، وغاملت غوتشمازوف رئيس مركز الاحتجاز في الوزارة، وديفيد جورجييفيتش ساناكوييف الذي كان يتولى منصب "وسيط الجمهورية" في المنطقة.

القوات الجورجية في منطقة أوسيتيا الجنوبية.خلال النزاع في 2008
القوات الجورجية في منطقة أوسيتيا الجنوبية.خلال النزاع في 2008

وأضاف: "طلبي المتعلق بمذكرات التوقيف هذه يركّز خصوصاً على الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة واحتجاز الرهائن، وما تلا ذلك من نقل غير قانوني للمدنيين من أصل جورجي في سياق احتلال جمهورية روسيا الاتحادية".

وسيتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الآن تقرير ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار مذكرات التوقيف من عدمه.

وفتحت المحكمة تحقيقاً العام 2016 بجرائم حرب مزعومة خلال الحرب القصيرة التي دارت عام 2008 بين روسيا وجورجيا حول أوسيتيا الجنوبية، وهو أول تحقيق من نوعه تجريه المحكمة في أحداث خارج إفريقيا والأول في حرب شاركت بها روسيا.

وأدت هذه الحرب الى مقتل أكثر من 700 شخص وتشريد عشرات الآلاف من الجورجيين.

وقال خان إنه خلال النزاع فر معظم المدنيين الجورجيين الذين يعيشون في أوسيتيا الجنوبية إلى الأراضي الجورجية غير المتنازع عليها.

وأضاف أنه "فور خروج القوات المسلحة الجورجية من أوسيتيا الجنوبية، بدأت القوات الروسية وقوات أوسيتيا الجنوبية بشكل أساسي بالقبض على مدنيين جورجيين، ومعظمهم من كبار السن والمرضى الذين لم يكونوا قادرين أو غير راغبين في ترك منازلهم".

الجيش الروسي في منطقة أوسيتيا الجنوبية.خلال النزاع في 2008
الجيش الروسي في منطقة أوسيتيا الجنوبية.خلال النزاع في 2008
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وتابع: "تشير الأدلة إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص تم سجنهم بشكل غير قانوني وفي ظروف غير صحية وغير آمنة وتعرضوا للإهانات والضرب والتعذيب والإذلال".

وجاء طلب خان لمذكرات التوقيف في اليوم الخامس عشر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد بدأت المحكمة الجنائية بالفعل التحقيق في جرائم حرب محتملة متعلقة بالنزاع الأخير.

ولم تصادق موسكو أبدا على المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة في العالم التي تعنى بجرائم الحرب. وفي خطوة رمزية العام 2016 قامت موسكو بسحب توقيعها على نظام روما الأساسي للمحكمة.

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