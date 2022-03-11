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الصين تعرض لعب دور إيجابي بالتوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا

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تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

الصين تعرض لعب دور إيجابي بالتوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا

رئيس الوزراء الصيني يصف الوضع في أوكرانيا بأنه مقلق

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا "مقلق"، مشيرا إلى أن من المهم دعم روسيا وأوكرانيا في محادثات وقف إطلاق النار.

وأعربت بكين مراراً عن معارضتها لما تصفها بالعقوبات غير القانونية التي فرضها الغرب على روسيا، ودعت إلى حل تفاوضي للأزمة.

وأقامت الصين وروسيا شراكة وثيقة على نحو متزايد، ورفضت بكين التنديد بهجوم روسيا على أوكرانيا أو وصفه بالغزو، وفق وكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام.

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ورفضت بكين إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال شي إنه يريد "أن يحافظ الجانبان على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات من أجل تحقيق نتائج، ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق"، بحسب ما أوردته محطة "سي سي تي في" الوطنية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في النزاع الأوكراني واصفا الأزمة بأنها "مقلقة للغاية"، في قمة بالفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

كما أضاف أن "الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية"، والصين "حزينة جدا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية".

إلى ذلك، أعلن أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

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