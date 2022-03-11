ستولتنبرغ: يجب ألا يتحول الصراع بأوكرانيا لحرب بين روسيا والناتو
الكرملين حذر من أن حلف الناتو يحشد قواته بالقرب من حدود روسيا
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الصراع في أوكرانيا، يجب ألا يتحول إلى حرب بين روسيا والحلف، محذراً من خسائر بشرية كبيرة إذا حدث ذلك. في وقت حذر الكرملين من أن حلف الناتو يحشد قواته بالقرب من حدود روسيا الغربية مشيرا إلى أن روسيا قد أبلغت الغرب بشكل متكرر عن مخاوفها الأمنية بشأن أوكرانيا دون الحصول على أجوبة.
ودعا ستولتنبرغ في تصريحات صحفية جميع الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة ميزانياتهم الدفاعية.
قال إن إنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا لعمليات الإجلاء ودخول المساعدات هو أقل ما يمكن القيام به الآن، مؤكدا أهمية أن يلتقي كبار الدبلوماسيين الروس والأوكرانيين.
وفي حديثه لرويترز على هامش منتدى في تركيا، وصف حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسلحة النووية بأنه "خطير" و"طائش" وأكد أن الحلف لن يرسل قوات أو طائرات إلى أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ "ما زلت أعتقد أن من المهم أن نعمل بكل جد من أجل التوصل لحل سياسي ودبلوماسي... الحد الأدنى هو إنشاء ممرات إنسانية بحيث يمكن للناس الخروج وكذلك إدخال المساعدات الإنسانية".
وأضاف أن إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا "ستؤدي على الأرجح ... إلى تصعيد الحرب إلى حرب شاملة بين الحلف وروسيا".
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