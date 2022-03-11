القوات الروسية تعيد انتشارها قرب مطار أنطونوف.. وتقارير عن اقترابها من كييف

تباينت التقارير العسكرية بشأن مدى تقدم القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت التقارير الأميركية بأن القوات الروسية باتت على مسافة تتراوح بين 15 و40 كلم من كييف بعدما أحرزت "تقدما" على الأرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت صور التقطت بالأقمار الصناعية عن تغير في تشكيل وانتشار في القافلة العسكرية الروسية الكبيرة المتوجهة نحو العاصمة الأوكرانية كييف. فيما أفاد مسؤول أميركي بأن القوات الروسية باتت على بعد نحو 40 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف. كما بينت الصور أن الوحدات المدرعة الروسية تقوم بعملية مناورة في محيط المدن المجاورة لمطار أنطونوف.

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وقال المسؤول الأميركي إن روسيا أحرزت تقدما نحو كييف في الأيام القليلة الماضية. وأشار المسؤول إلى وجود معارك عنيفة بين الجيش الأوكراني والروسي في محيط العاصمة.

وتضاربت التقارير حول اقتراب القوات الروسية بمسافة تتراوح بين 15 كلم إلى 40 كلم عن العاصمة الأوكرانية.

لكن رغم هذا التقدم والتضارب في مدى اقتراب القوات الروسية من كييف تشير تقارير استخباراتية أميركية إلى أن كييف لن تصبح تحت سيطرة موسكو العسكرية قبل 4 إلى 6 أسابيع.