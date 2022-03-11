ماكرون: أوروبا موحدة في دعم أوكرانيا وتوفير الأسلحة والمواد الإنسانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا موحدة في دعم أوكرانيا وتوفير الأسلحة والمواد الإنسانية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، بعد اجتماع دول الاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي بفرنسا: "فرضنا عقوبات أوروبية غير مسبوقة ونرغب في تبني عقوبات إضافية على روسيا وجميع الخيارات على الطاولة".

وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لضربة جوية في #أوكرانيا بطائرة دون طيار #العربية pic.twitter.com/tokFxFHn8e — العربية (@AlArabiya) March 11, 2022

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وتابع ماكرون: "أرسلنا رسالة إلى أوكرانيا مفادها أن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مفتوح".

مصادر الطاقة الروسية

ولفت ماكرون إلى أن بلاده خططت لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027، مؤكدًا على أن بلاده بدأت العمل على الاستقلال في مجال الطاقة.

وشدد ماكرون على ضرورة التحلي بالشجاعة واتخاذ قرارات للدفاع عن الديمقراطية.

وحذر الرئيس الفرنسي من وقوع مجاعة في إفريقيا خلال 12 شهرا بسبب الحرب في أوكرانيا.

سأتصل ببوتين

وقال ماكرون، الخميس، إنه يعتزم الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال ماكرون في مستهل قمة أوروبية طارئة في مدينة فرساي الفرنسية، الخميس: "هذا الصباح تحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع بوتين. ونعتزم إجراء حديث جديد معه خلال الـ48 ساعة القادمة".

وأكد ماكرون أنه يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإيجاد حل للنزاع الحالي في هذا البلد.

وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون وشولتز، الخميس، وناقش معهما التطورات الأخيرة في أوكرانيا والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة.

وقبل ذلك أجرى الرئيس بوتين اتصالا مع ماكرون في 6 مارس الجاري، وبحث معه سلامة المحطات الذرية والقضايا الإنسانية في أوكرانيا.

وأيضا أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن الاتحاد الأوروبي عليه الاستعداد للاستغناء عن الغاز الروسي كما يجب أن يتخذ قرارات استراتيجية وإعطاء تفويض للمفوضية الأوروبية في مجالي الدفاع والطاقة.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية قبل مشاركته في قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، الخميس: "سنتخذ اليوم قرارات استراتيجية وسنعطي تفويضا للمفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع".

وأضاف ماكرون: "على أوروبا أن تكون مستقلة على مستوى الأمن الغذائي والغاز، وعلينا أن نكون جاهزين للدفاع عن قيمنا ومبادئنا".