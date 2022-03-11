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يوتيوب: سنحظر على الفور القنوات التي تمولها الحكومة الروسية

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روسيا و أوكرانيا

يوتيوب: سنحظر على الفور القنوات التي تمولها الحكومة الروسية

العربية.نت، وكالات

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أعلن موقع "يوتيوب"، حظر جميع القنوات التى تمولها الحكومة الروسية ياتى ذلك على خلفية العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.

يذكر أن "يوتيوب" ومتجر "غوغل بلاي"، التابعان لشركة "غوغل" المملوكة لـ"ألفابت"، علقا جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

توقف بصورة مؤقتة

وقالت الشركة إن غوغل ستوقف أيضاً بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم.

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يأتي هذا علاوة على تعليق الشركة أخيراً الإعلانات في روسيا.

كان "غوغل" و"يوتيوب" أوقفا، في وقت سابق، بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا، بعد توقف مماثل من قبل "تويتر" وشركة "سناب" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال موقع "يوتيوب"، في بيان اليوم: "على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميم وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا".

وبحسب موقع الدعم التابع للشركة، سيظل بإمكان قنوات "يوتيوب" في روسيا تحقيق أرباح من المشاهدين خارج روسيا، بما في ذلك "سوبر شات".

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