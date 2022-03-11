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الجيش الأوكراني يطور مسيرات تلقي زجاجات المولوتوف على الروس

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مسيرة أوكرانية
المسيرة الأوكرانية

الجيش الأوكراني يطور مسيرات تلقي زجاجات المولوتوف على الروس

يستخدم الأوكرانيون يوميًا زجاجات المولوتوف في جهودهم لدرء قوات الكرملين المهاجمة

واشنطن - بندر الدوشي

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طور الجيش الأوكراني طائرة بدون طيار لإلقاء زجاجات المولوتوف على الجيش الروسي، وتم إطلاق إحدى زجاجات البيرة التي تحولت إلى أسلحة بدء من يوم الخميس، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وتم تطوير الطائرة الصغيرة بدون طيار من قبل قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية، وتحتوي وحدة التحكم المركزية الخاصة بها على مكان للاحتفاظ بزجاجة المولوتوف أفقيًا قبل رميها عن بُعد.

والتقطت صور، الخميس، للطائرة بدون طيار وهي تسقط زجاجة بيرة في كييف.

ويستخدم الأوكرانيون يوميًا زجاجات المولوتوف في جهودهم لدرء قوات الكرملين المهاجمة.

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وفي أواخر فبراير، قرر العمال في مصنع الجعة برافدا في مدينة لفيف التحول إلى إنتاج القنابل الحارقة تحسبا لتصعيد الحرب.

وقام المدربون العسكريون بتعليم المدنيين استخدام زجاجات المولوتوف ضد القوات الروسية المدججة بالسلاح ، وبحسب ما ورد تم بث التعليمات الخاصة بطرق عملها عبر الإذاعة الأوكرانية.

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