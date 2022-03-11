.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

17 قتيلا على الأقل في مواجهات قبلية جديدة في دارفور

  • الخط
من دارفور 2
أرشيفية
السودان

17 قتيلا على الأقل في مواجهات قبلية جديدة في دارفور

تنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه

الخرطوم - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مسؤول في دارفور الجمعة مقتل 17 مدنيا على الأقل في موجهات قبلية جديدة في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان وتشهد نزاعات عنيفة على الأراضي أو المياه. وبذلك يرتفع إلى نحو أربعين عدد القتلى خلال أسبوع من المعارك بين قبائل في دارفور.

وقعت المواجهات الأخيرة الخميس في منطقة جبل مون الجبلية في ولاية غرب دارفور المحاذية لتشاد.
وقد أدت إلى سقوط "أكثر من 17 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين"، وفق الناطق باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال الذي أشار إلى أنه "تم حرق أربع قرى بالكامل".

بعد 14 عاما.. مذكرات توقيف دولية متعلقة بحرب روسيا وجورجيا العرب والعالم روسيا و بوتين بعد 14 عاما.. مذكرات توقيف دولية متعلقة بحرب روسيا وجورجيا

واتهم ميليشيا الجنجويد العربية التي انضم عدد كبير من افرادها إلى قوات الدعم السريع التي ألحقت بالسلطة العسكرية منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر، بارتكاب أعمال العنف هذه.

وبين السبت والاثنين قتل 16 شخصا في اشتباكات بين قبيلة عربية وأفراد من مجموعة عرقية أفريقية في جبل مون، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية.
وقال آدم رجال إن "هنالك توقعات بأن المليشيات ستعاود الهجوم غدا" السبت.

وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه.

وقُتل 250 شخصا في دارفور منذ الأزمة بين الجيش والمدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر وما سببه من فراغ أمني خصوصا بعد انهاء مهمة قوات حفظ السلام الأممية في الإقليم اثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020.

واندلعت في دارفور في العام 2003 حرب أهلية واسعة النطاق خلفت 300 ألف قتيل وأدت الى نزوح أكثر من مليونين ونصف مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في نيسان/ابريل 2019 بعد انتفاضة شعبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟ ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟
اكتشف المزيد