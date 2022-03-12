إدارة بايدن تطلع العشرات من نجوم تيك توك على استراتيجيتها في أوكرانيا

شارك 30 من كبار نجوم تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة اجتماعًا في مكالمة عبر تطبيق زووم تم خلالها تلقي معلومات أساسية حول الحرب الجارية في أوكرانيا.

بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قام موظفو مجلس الأمن القومي والسكرتير الصحافي للبيت الأبيض جين باساكي بإطلاع أصحاب حسابات تطبيق تيك توك المؤثرين على الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة. كما قاموا بالإجابة عن أسئلة حول توزيع المساعدات على الأوكرانيين والعمل مع الناتو بالإضافة إلى رد الفعل الأميركي حال قيام روسيا باستخدام الأسلحة النووية.

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مقاطع فيديو

مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا، لجأ الملايين إلى تطبيق تيك توك للحصول على معلومات حول ما يحدث هناك في الوقت الفعلي. قدمت مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك بعض اللمحات الأولى عن الغزو الروسي ومنذ ذلك الحين أصبحت منفذًا أساسيًا لنشر الأخبار للمستخدمين حول العالم. شارك مواطنون أوكرانيون يختبئون في الملاجئ أو يفرون من منازلهم بقصصهم على منصة تيك توك، وفي الوقت نفسه تم نشر معلومات ودعاية روسية. وبالتالي، قام مشاهير مؤثرون عبر منصة تيك توك، والذين يتابعهم ملايين من مستخدمي المنصة، بالسعي بشكل متزايد إلى شرح أبعاد الأزمة لمتابعيهم.

كان البيت الأبيض يراقب عن كثب صعود منصة تيك توك كمصدر إخباري مهيمن، مما أدى إلى اتخاذ القرار بالاقتراب من مجموعة مختارة من الأسماء الأكثر نفوذاً على المنصة.

تلقيت دعوة بايدن

قال خليل غرين (21 عامًا)، وهو صاحب حساب على منصة تيك توك يتابعه أكثر من 534000 متابع على تيك توك، إنه لم يتفاجأ عندما وصلت دعوة في صندوق بريده الإلكتروني من إدارة بايدن. وعقب قائلًا إن "الشباب في جيلي يحصلون على جميع المعلومات من تيك توك"، مشيرًا إلى أنه "المكان الأول الذي يتم البحث فيه عن مواضيع جديدة والتعرف على موضوعات متنوع"، ولذلك فإنه كان من المنطقي أن تقوم إدارة بايدن بإشراك أشخاص مثله على المنصة.

ترأس الإحاطة عبر زووم كل من مات ميللر، المستشار الخاص للاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض وبساكي ومدير الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، روب فلاهيرتي، الذي قال: "نحن ندرك أن هذا يمثل وسيلة (تيك توك) بالغة الأهمية في الطريقة التي يكتشف بها الجمهور الأميركي آخر المستجدات، لذلك أردنا (إدارة بايدن) التأكد من حصول [أصحاب الحسابات المؤثرة ذات الشعبية] على أحدث المعلومات من جهة موثوقة مصدر."

ومن جانبها، قالت جولز تيرباك، مبتكرة محتوى شابة وتتناول موضوعات حول الثقافة الرقمية عبر منصة تيك توك، إن قرار البيت الأبيض بإشراك المبدعين مثلها كان ضروريًا للمساعدة في وقف انتشار المعلومات المضللة، موضحة أن "أولئك (أصحاب الحسابات الشهيرة) الذين لديهم جمهور يمكنهم بشكل مثالي تحديد النغمة لكيفية تقرير الآخرين لتقييم وتضخيم ما يرونه على الإنترنت".

سبق أن قامت إدارة بايدن بالاستعانة بشكل متزايد بمنشئي المحتوى عبر الإنترنت للترويج لمبادرات السياسة الرئيسية، حيث عملت الإدارة الأميركية مع العشرات من كبار نجوم تيك توك العام الماضي لتشجيع الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى جانب استضافة بايدن عددًا من المؤثرين عبر منصات الإنترنت لحضور مناسبات بهدف تثقيفهم حول خطة البنية التحتية التي تنفذها الإدارة الأميركية، وكذا للتأكيد على مكونات رعاية الطفل في مبادرة بايدن "Build Back Better".