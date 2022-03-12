الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف شخصيات في الكرملين والأثرياء الروس
من بين الشخصيات الروسية المستهدفة بالعقوبات، أعضاء في مجلس النواب الروسي (الدوما)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ليل الجمعة، عن عقوبات تستهدف شخصيات في الكرملين والأثرياء الروس.
ومن بين الشخصيات الروسية المستهدفة بالعقوبات، أعضاء في مجلس النواب الروسي (الدوما).
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وتسعى السلطات الأميركية إلى معاقبة النخبة المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مهاجتمه أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
واستهدفت العقوبات أيضا النخبة الثرية في جمهورية بيلاروسيا التي تدعم بوتين في حملته العسكرية.
وتعرضت روسيا لعقوبات ضخمة من جانب الغرب، جعلها الدول الأكثر تعرضا للعقوبات على مستوى العالم.
وتعهد الرئيس الروسي بوتين، الخميس، بأن بلاده ستخرج من العقوبات وهي أكثر قوة.
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