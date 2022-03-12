الولايات المتحدة: لم نرصد مؤشرات على وجود قوات بيلاروسية في أوكرانيا      

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة إن الولايات المتحدة لم تر دليلا على وجود قوات بيلاروسية في أوكرانيا.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين بقوله: "لم نر أي مؤشرات على تحرك عسكريين أو قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا... هذا لا يعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث أو أنه لن يحدث".

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وأضاف أن الولايات المتحدة اخذت علما بتعليقات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حول دفاع قوات بلاده "عن الخطوط الخلفية للقوات الروسية إذا تعرضت للهجوم".

وأكد المتحدث أن "هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها (لوكاشنكو) أي شيء عن مشاركة بيلاروسيا في حرب أوكرانيا".

هذا وقالت وكالة (بلتا) الرسمية للأنباء في بيلاروسيا إن زعيمي روسيا وروسيا البيضاء اتفقا، الجمعة، على أن تزود موسكو جارتها الصغيرة بأحدث العتاد العسكري في المستقبل القريب.



وأضافت الوكالة أن الرئيسين فلاديمير بوتين ولوكاشينكو اتفقا خلال اجتماعهما في الكرملين على اتخاذ خطوات مشتركة من أجل الدعم المتبادل في وجه العقوبات الغربية بما في ذلك ما يتعلق بأسعار الطاقة.

كما أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير في وقت سابق الجمعة إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 80 صاروخا على أوكرانيا من بيلاروسيا.

ويمثل ذلك، وفق المسؤول، نحو 10 بالمئة من أكثر من 800 صاروخ روسي أطلق على أوكرانيا منذ بدء الهجوم

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية أطلقت قرابة 400 صاروخ من داخل أوكرانيا بينما أطلق أقل من نصفها بقليل من روسيا.