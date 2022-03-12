فرنسا وألمانيا تطالبان بوتين بوقف النار وبدء حوار مع أوكرانيا

أعلن قصر الإليزيه السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس تحدثا هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.

وذكرت برلين أن شولتس وماكرون طالبا بوتين بضرورة وقف النار في أوكرانيا والجلوس على طاولة الحوار .

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بدأ الاتصال نحو الساعة 12,00 ظهرًا (11,00 بتوقيت غرينتش) وانتهى بعد ساعة ونصف تقريباً، بحسب الرئاسة الفرنسية التي لفتت إلى أن ماكرون تحدّث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، دعا زيلينسكي السبت نظيريْه الفرنسي والأوكراني إلى المساعدة في الإفراج عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي خطفه الروس قبل ليلة بحسب كييف.

وأجرى ماكرون وشولتس وبوتين محادثة هاتفية الخميس طالبت خلالها فرنسا وألمانيا "روسيا بوقف فوري لإطلاق النار".

ومنذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين في 7 شباط/فبراير، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال الخميس، بحسب الإليزيه.

وزاد الأوروبيون المجتمعون في قمة في فرساي الجمعة من الضغط على روسيا لإنهاء هجومها العسكري، من خلال تلويحهم بفرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على موسكو ومضاعفة تمويل الأسلحة لأوكرانيا.