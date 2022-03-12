شاهد.. القوات الروسية تسيطر على مطار أوكراني بعملية إنزال

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا قالت إنه يوثق عملية إنزال ناجحة سيطرت خلالها قواتها على أحد المطارات في أوكرانيا.

ونشرت الوزارة هذا الفيديو اليوم السبت، موضحة أنه يظهر "عملية إنزال تكتيكية لوحدات الإنزال الجوي وسيطرتها على أحد المطارات في الأراضي الأوكرانية".

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وأوضحت الوزارة أن الوحدات المتقدمة هبطت في المطار بواسطة مروحيات، وأمنته من جميع الاتجاهات، وأمنت إنزال القوات الأساسية المشاركة في العملية بالموقع.

ولفتت الوزارة إلى تزويد العسكريين الروس المشاركين في العملية بأسلحة نارية وبمدافع هاون ومنظومات مضادة للدروع.

ولم توضح الوزارة اسم المطار وتاريخ العملية.