روسيا و أوكرانيا
لحظات تحبس الأنفاس لأوكرانيين ينزعان فتيل قنبلة روسية ضخمة بالماء
بحسب ما ورد عن الخبراء فإن سكب قطرات من الماء على طرف الرأس الحربي يمنع تصريف الكهرباء الساكنة
انتشر مقطع مصور يحبس الأنفاس لأوكرانيين اثنين ينزعان فتيل قنبلة روسية حية ألقتها إحدى الطائرات الحربية، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "إندبندنت".
وعمد أحد خبراء تفكيك القنابل والألغام إلى تقطير الماء على رأس الصاروخ الحربي، بينما أزال الآخر المفجر بدقة، في مقطع فيديو مذهل أصدرته خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.
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وبحسب ما ورد عن الخبراء فإن سكب قطرات من الماء على طرف الرأس الحربي يمنع تصريف الكهرباء الساكنة لحين فك الجزء العلوي من القنبلة بعناية.
ونفذ الرجلان مهمتهما المقلقة بينما كان يسمع صوت انفجارات في خلفية الفيديو الذي بلغت مدته 30 ثانية.
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