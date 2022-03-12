أوكرانيا تتهم موسكو بقصف مسجد لجأ إليه 80 مدنياً
الخارجية الأوكرانية: أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك
تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت.
The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022
More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر "قصف الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول".
وأضافت أن "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، دون أن تُحدد متى وقع القصف.
وفي السياق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن القتال مستمر في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وإن معظم القوات البرية الروسية باتت على بعد حوالي 25 كيلومتراً من وسط المدينة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الهجمات الأوكرانية المضادة كبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.
وأشارت إلى أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول في أوكرانيا لا تزال محاصرة وتتعرض لقصف روسي كثيف.
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