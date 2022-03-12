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أوكرانيا تتهم موسكو بقصف مسجد لجأ إليه 80 مدنياً

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صور الأقمار الصناعية تظهر الدمار في ماريوبول (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تتهم موسكو بقصف مسجد لجأ إليه 80 مدنياً

الخارجية الأوكرانية: أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك

دبي - العربية.نت

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تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر "قصف الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول".

وأضافت أن "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن القتال مستمر في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وإن معظم القوات البرية الروسية باتت على بعد حوالي 25 كيلومتراً من وسط المدينة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الهجمات الأوكرانية المضادة كبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.

وأشارت إلى أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول في أوكرانيا لا تزال محاصرة وتتعرض لقصف روسي كثيف.

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