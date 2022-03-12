مسيّرة حلقت فوق 3 بلدان بالناتو وتحطمت بزغرب تثير غضب كرواتيا

أعرب رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش، اليوم السبت، عن أسفه لضعف رد الفعل في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد سقوط طائرة عسكرية مسيّرة أُطلقت "على أراضي أوكرانيا"، في زغرب، ودعا إلى "تعزيز التعاون" داخل الحلف.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أثناء زيارته لموقع تحطم الطائرة المسيرة "من الواضح أن رد الفعل لم يكن جيداً، ولا تقدير مستوى الخطر، ولا التواصل مع الدول الأخرى بطريقة سريعة.. هذا حادث لا يجب أن يتكرر". وأضاف: "إنه اختبار يجب أن يسمح لنا جميعاً بتعلم الكثير والرد بشكل أفضل".

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وتحطمت المسيرة مساء الخميس في متنزه يقع على بعد ستة كيلومترات عن وسط زغرب، بجوار مدينة جامعية تضم 4500 طالب، وعلى بعد نحو 200 متر من منطقة سكنية، دون التسبّب بإصابات بشرية. ولحقت أضرار بحوالي 40 سيارة كانت متوقفة في موقف سيارات.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي، إنها طائرة استطلاع مسيرة سوفيتية الصنع من طراز "توبوليف تو 114" التي كانت تستخدم في السبعينيات والثمانينيات. ويبلغ طولها 14 متراً، وتزن أكثر من 6 أطنان.





حطام الطائرة التي سقطت في زغرب حطام الطائرة التي سقطت في زغرب حطام الطائرة التي سقطت في زغرب

وأضاف بلينكوفيتش: "من الواضح أنه تم إطلاقها على أراضي أوكرانيا"، وحلّقت المسيرة في المجال الجوي لرومانيا والمجر، قبل أن تتحطم في زغرب، بعد "سبع دقائق" من الطيران في أجواء كرواتيا.

وأضاف: "لا نعرف من يملكها.. كل من الجانب الروسي والأوكراني يؤكد أنها ليست ملكه"، مضيفاً أن العناصر التي سيكشفها التحقيق قد توفر الإجابة. ويقول خبراء عسكريون إن أوكرانيا هي المشغل الحالي الوحيد المعروف لهذا النوع من الطارئات.

وتقع زغرب على بعد حوالي 550 كلم على خط مستقيم من أقرب حدود مع أوكرانيا التي تواجه عملية عسكرية روسية منذ 24 فبراير.

ودعا رئيس الوزراء الكرواتي إلى "تعزيز وتكثيف التعاون" داخل حلف "الناتو" في مثل هذه الحالات.

وأكدت السلطات الكرواتية أن الطائرة بقيت في المجال الجوي المجري لمدة 40 دقيقة تقريباً، دون تنبيه كرواتيا عنها.

وقال بلينكوفيتش: "هذا المجال الجوي تابع لحلف شمال الأطلسي، في رومانيا والمجر وكرواتيا، ولا يمكننا القبول بمثل هذا الوضع بعد الآن. لا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى. كان هذا تهديداً واضحاً، وكان ينبغي أن نرد عليه".

من جهته، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي لوكالة "فرانس برس" الجمعة، إن "نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل التابع للحلف تابع مسار جسم تحطم بعد ذلك في زغرب".

من جهتها، قالت سلطات الدفاع الرومانية، إن الجسم الطائر ظل في المجال الجوي لرومانيا لمدة ثلاث دقائق فقط بعد عبوره من أوكرانيا، مما يجعل من الصعب اعتراضه.

ودعا بلينكوفيتش السلطات المجرية إلى فتح تحقيق في سبب عدم ملاحظة دفاعاتها على ما يبدو للطائرة المسيرة لأن كرواتيا ورومانيا لم يكن لديهما سوى القليل من الوقت للرد على الجسم سريع الحركة.