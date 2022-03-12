.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موسكو تعترف.. الوضع الإنساني في أوكرانيا "يتدهور وبات كارثيا"

  • الخط
دخان يتصاعد بعد القصف على أطراف كييف (أرشيفية من رويترز)
دخان يتصاعد بعد القصف على أطراف كييف (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

موسكو تعترف.. الوضع الإنساني في أوكرانيا "يتدهور وبات كارثيا"

أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقتل 7 مدنيين بينهم طفل أثناء عملية إجلاء قرب كييف

موسكو، كييف - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا التي تواجه هجوما للقوات الروسية، وأنه "كارثي" في بعض المدن.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف قوله إن "الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة، وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية".

هذا وأطلق الجنود الروس النار على مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائهم من قرية قرب كييف، ما أسفر عن مقتل 7 بينهم طفل، وفق ما أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني، السبت، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع الجمعة.

شاهد.. القوات الروسية تسيطر على مطار أوكراني بعملية إنزال العرب والعالم روسيا و أوكرانيا شاهد.. القوات الروسية تسيطر على مطار أوكراني بعملية إنزال

وأفاد جهاز "استخبارات الدفاع الأوكراني" على فيسبوك أنه "خلال محاولة إجلاء من قرية بيريموجا.. عبر ممر أخضر متّفق عليه، فتح المحتلون النار على صف من المدنيين، يضم فقط نساء وأطفالا. قُتل 7 أشخاص نتيجة هذا العمل الوحشي، بينهم طفل".

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، السبت، إن هناك ضرورة ملحة لممرات إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأضاف مورا عبر حسابه على تويتر أنه بحث الوضع في أوكرانيا مع سهيل محمود وكيل وزارة الخارجية الباكستانية، مشيرا إلى أنه أوضح كيف أن هذا "الانتهاك غير المقبول" لميثاق الأمم المتحدة، قوبل بعقوبات صارمة من جانب الاتحاد الأوروبي وشركائه الآخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم العقوبات.. الجماهير تهتف لـ "أبـراموفيتش" مالك نادي تشيلسي رغم العقوبات.. الجماهير تهتف لـ "أبـراموفيتش" مالك نادي تشيلسي
اكتشف المزيد