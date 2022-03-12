موسكو تعترف.. الوضع الإنساني في أوكرانيا "يتدهور وبات كارثيا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا التي تواجه هجوما للقوات الروسية، وأنه "كارثي" في بعض المدن.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف قوله إن "الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة، وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية".

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أوكرانيا تبث صورا وتتهم #روسيا باستخدام صواريخ غراد من وسط الأحياء السكنية لقصف خاركيف##العربية pic.twitter.com/FsoeXdKR7f — العربية (@AlArabiya) March 12, 2022

هذا وأطلق الجنود الروس النار على مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائهم من قرية قرب كييف، ما أسفر عن مقتل 7 بينهم طفل، وفق ما أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني، السبت، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع الجمعة.

وأفاد جهاز "استخبارات الدفاع الأوكراني" على فيسبوك أنه "خلال محاولة إجلاء من قرية بيريموجا.. عبر ممر أخضر متّفق عليه، فتح المحتلون النار على صف من المدنيين، يضم فقط نساء وأطفالا. قُتل 7 أشخاص نتيجة هذا العمل الوحشي، بينهم طفل".

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، السبت، إن هناك ضرورة ملحة لممرات إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأضاف مورا عبر حسابه على تويتر أنه بحث الوضع في أوكرانيا مع سهيل محمود وكيل وزارة الخارجية الباكستانية، مشيرا إلى أنه أوضح كيف أن هذا "الانتهاك غير المقبول" لميثاق الأمم المتحدة، قوبل بعقوبات صارمة من جانب الاتحاد الأوروبي وشركائه الآخرين.