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أوكرانيا: روسيا تسعى لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية في خيرسون

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من مدينة خيرسون جنوب وكرانيا (فرانس برس)
مدينة خيرسون جنوب وكرانيا تخضع لسيطرة روسيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: روسيا تسعى لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية في خيرسون

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر: "بعد سيناريو عام 2014، يقوم الروس بمحاولات يائسة لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية شعبية زائفة في خيرسون".

كييف - فرانس برس

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اتهم مسؤولون أوكرانيون، روسيا، السبت، بالسعي لإجراء استفتاء لإنشاء جمهورية مستقلة في مدينة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم والتي سيطرت عليها في 3 آذار/مارس.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر: "بعد سيناريو عام 2014، يقوم الروس بمحاولات يائسة لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية شعبية زائفة في خيرسون".

دخول القوات الروسية لمدينة خيرسون الأوكرانية
دخول القوات الروسية لمدينة خيرسون الأوكرانية

ويشير حديث كوليبا إلى الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم عام 2014 بعد أن ضمتها روسيا، والذي اعتبرته كييف والغرب غير قانوني.

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وأضاف: "بالنظر إلى حقيقة غياب أي دعم شعبي، سيكون ذلك مهزلة كاملة"، داعيا إلى فرض "عقوبات صارمة" على روسيا إذا حصل ذلك، مؤكدا أن "خيرسون أوكرانية وستظل دائما".

من جهتها، قالت الممثلة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا عبر تطبيق تلغرام: "حاليا، يدعو الغزاة نواب المجلس الإقليمي ليعرضوا عليهم التعاون وإنشاء جمهورية +مستقلة+".

وخيرسون أول مدينة كبيرة احتلتها القوات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

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