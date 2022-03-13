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أوكرانيا: عودة الكهرباء إلى محطة تشيرنوبل

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محطة تشيرنوبل للطاقة النووية (أرشيفية من فرانس برس)

أوكرانيا: عودة الكهرباء إلى محطة تشيرنوبل

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الطاقة الذرية الأوكرانية في منشور على الإنترنت، الأحد، أن الكهرباء عادت إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، مما يعني أن أنظمة التبريد ستعمل بشكل طبيعي ولن تضطر إلى استخدام طاقة احتياطية.

وكانت أوكرانيا قد حذرت في وقت سابق من زيادة خطر حدوث تسرب إشعاعي إذا لم يجر إصلاح خط الكهرباء العالي الجهد بها والذي تضرر أثناء القتال بين القوات الأوكرانية والروسية، وفق رويترز.

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بمساعدة متخصصين روس

أتى ذلك فيما قالت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، السبت، إن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتي تشيرنوبل وزابوروجيا النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

كما أضافت في بيان أن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشيرنوبل المعطلة بمساعدة متخصصين روس.

كذلك أكدت أن الأنشطة التي تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

محطة تشيرنوبل للطاقة النووية (أرشيفية من فرانس برس)
محطة تشيرنوبل للطاقة النووية (أرشيفية من فرانس برس)

ضغوط نفسية

وكانت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية قد أعلنت، الجمعة، أن العاملين في محطة زابوروجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، يتعرضون لضغوط نفسية قوية من الروس الموجودين.

فيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، إنها فقدت الاتصال عن بُعد بالأنظمة التي تراقب المواد النووية في تشيرنوبل وزابوروجيا.

في حين عبر المدير العام للوكالة رافائيل غروسي عن قلقه من أن الموظفين ربما يعملون تحت ضغط لا مبرر له.

يذكر أنه في 24 فبراير الفائت قامت روسيا بالهجوم على أوكرانيا وسيطرت على منشأة تشيرنوبل التي شهدت أسوأ كارثة نووية في تاريخ البشرية عام 1986.

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