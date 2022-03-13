روسيا: دمرنا 3687 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3687 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 25 فبراير الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، " منذ بدء العملية العسكرية تم إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل"، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

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كما أوضح أنه تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد و443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

كذلك أعلن كوناشينكوف، عن تقدم للقوات الروسية، قائلا: "تقدمت وحدات القوات المسلحة الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد. وأثناء العمليات الهجومية، تمت السيطرة على المناطق الجنوبية من مناطق بلاجوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكوي، السكنية".

يشار إلى أن العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة، كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي، إلاأنها سرعان ما توسعت لتصل أبواب كييف. ما استدعى توتراً غير مسبوق في أوروبا واستنفارا دوليا واسعا، إذ فرضت العديد من الدول الغربية حزمة عقوبات واسعة على موسكو، شملت مصارف وشركات عدة، فضلا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى أنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته، سيرغي لافروف.

كما استدعت استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة"!.