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صور أقمار صناعية تظهر حرائق ودمارا واسعا  في ماريوبول جنوب أوكرانيا

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صور جوية نشرتها شركة ماكسار للأقمار الاصطناعية للدمار في ماريوبول
صورة للدمار في ماريويول
روسيا و أوكرانيا

صور أقمار صناعية تظهر حرائق ودمارا واسعا في ماريوبول جنوب أوكرانيا

حرائق شوهدت في الجزء الغربي من المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود، كما لحقت أضرار جسيمة بعشرات المباني السكنية العالية.

دبي - قناة العربية، رويترز

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أعلنت شركة أمبركية خاصة إن صورا التقطتها أقمار صناعية، صباح السبت، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا.

وأضافت شركة ماكسار تكنولوجيز أن حرائق شوهدت في الجزء الغربي من المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود، كما لحقت أضرار جسيمة بعشرات المباني السكنية العالية.

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وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، إن ماريوبول تخضع لحصار القوات الروسية، لكنها ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا.

وأعلن مجلس بلدية المدينة، الجمعة، أن 1582 مدنيا على الأقل قتلوا في ماريوبول جراء القصف الروسي والحصار المستمر منذ 12 يوما.

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