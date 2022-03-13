فيديو.. رئيس أوكرانيا يتفقد الجرحى بمستشفى في كييف

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستشفى بالعاصمة كييف ليطمئن على الجرحى. ورافق زيلينسكي مجموعة من القادة الذين ظهروا ببزات عسكرية، كما التقط الرئيس مع بعض المصابين صورا "سيلفي".
الرئيس الأوكراني يتفقد الجرحى في إحدى مستشفيات كييف— العربية (@AlArabiya) March 13, 2022
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قبل الزيارة، أكد زيلينسكي الاستمرار في المقاومة، معتبرا أن على موسكو الاعتراف بصمود نحو 40 مليون أوكراني.
واعتبر في تصريحات جديدة، اليوم الأحد، نشرها بمقطع فيديو عبر حسابه في فيسبوك، أن قواته قامت بتأمين مختلف الممرات الإنسانية في جميع المناطق.
"لن يهزمونا"
كما شدد على أن "الروس لن يستطيعوا هزيمة بلاده، لأنهم لا يملكون القوة المعنوية"، بحسب قوله.
وكان زيلينسكي أكد سابقا أن بلاده تحظى حالياً بدعم دولي هو الأقوى في تاريخها، شاكرا الحلفاء على المساعدات، ومطالبا في الوقت عينه بتقديم المزيد.
كذلك، شدد على استمرار جيشه بالقتال قائلاً: "لن نستسلم وسنواصل القتال ضد القوات الروسية.. حرية بلادنا اليوم هي حرية الغرب في الغد".
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