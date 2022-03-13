مشاهد لرئيس الشيشان في إقليم دونباس بأوكرانيا

أظهرت مشاهد متداولة، اليوم الأحد رئيس الشيشان رمضان قديروف، في إقليم دونباس الذي اعترفت روسيا بانفصال جمهوريتين فيه هما دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا قبل تنفيذ موسكو عملية عسكرية في البلد المجاور.

إلى ذلك، أكدت شبكة التلفزيون الرسمية في جمهورية الشيشان الروسية، صحة المشاهد الدالة على تواجد في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.

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فيما تظهر لقطات فيديو تداولتها قنوات على "تيليغرام" قادة عسكريين يقدمون تقريرا للرئيس الشيشاني عن سير المعارك الجارية في دونيتسك ويطلعونه على تفاصيل الهجوم المتواصل هناك.

على بعد 7 كيلومترات من العاصمة

ويتضح من الحديث أن قديروف يتواجد على مسافة 7 كم من العاصمة.

وقبل يومين، أعلن قديروف، حليف موسكو أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا.

مئات الآلاف يريدون التطوع

وقال قاديروف خلال خطابه الأسبوعي "أنا سعيد للغاية لأن ليس فقط موظفو الأمن والجيش الذين يودون الذهاب للقتال، إنما هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يتوقون للانضمام إلى صفوف المتطوعين ينضمون إلى القتال في أوكرانيا".

وأضاف قاديروف قائلا: "هذا يثبت مرة أخرى تضامن شعبنا وشجاعته في مواجهة أي تهديد".

ومع بدء الهجوم الروسي، أعلن قديروف إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ القرار الصائب لمنع أي هجوم على روسيا من أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، عقب اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.