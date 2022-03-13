واشنطن تحمّل موسكو مسؤولية مقتل صحافي وإصابة آخر بأوكرانيا

حمّلت وزارة الخارجية الأميركية روسيا مسؤولية مقتل صحافي أميركي وإصابة آخر في أوكرانيا، اليوم الأحد.

ودان المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، مقتل وإصابة صحافيين أميركيين، واصفاً ذلك بأنه "نموذج مروع آخر على أفعال الكرملين"، وذلك بعد اتهام السلطات الأوكرانية لروسيا بالتسبب في مقتله.

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كذلك، قال "نشعر بالذعر جراء مقتل وإصابة صحافيين وصناع أفلام غير مقاتلين في أوكرانيا على أيدي قوات الكرملين". وأضاف "هذا مثال مروع آخر على جرائم الكرملين".

وكان الصحافي بيرنت رينوت قتل في بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف، وقالت السلطات الأوكرانية إنه قتل على أيدي القوات الروسية.

فيما يبلغ رينوت من العمر 51 عاماً، وهو صانع أفلام حائز على جائزة Peabody and DuPont، وقد اشتهر بإنتاج القصص الإنسانية من مناطق النزاع بمختلف أنحاء العالم، ويعمل صحافياً منذ أكثر من عقدين.

Wounded #American journalist was brought to Okhmatdet for medical care. pic.twitter.com/pmEV8sQval — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

إصابة صحافي آخر

كما أصيب الصحافي الأميركي "واين" إثر العمليات العسكرية، والذي أوضح لاحقاً أن فريقاً من الصحافيين كان داخل سيارة واحدة حين تعرضوا لإطلاق نار، الأحد، في إحدى ضواحي كييف.

ووفق المعلومات التي أفرجت عنها السلطات الأوكرانية، اتهم قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، القوات الروسية بفتح النار على سيارة تقل صحافيين أجانب، فقتلت رينوت وأصابت آخرين.

يذكر أن أرتالاً من الآليات والقوات الروسية كانت طوقت منذ نحو أسبوعين مناطق في شمال غرب العاصمة كييف وشرقها أيضا.

فيما لا تزال الطرقات المؤدية إلى الجنوب وحدها مفتوحة، بعد أن باتت العاصمة، بحسب مصادر أوكرانية، محاصرة بشكل متزايد بالجنود الروس الذين دمروا مطار فاسيلكيف، أمس السبت.

كما تعرضت الضاحية الشمالية الغربية (إربين وبوتشا) لقصف مكثف في الأيام الأخيرة.