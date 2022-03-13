وزير خارجية أوكرانيا: ممتنون لأميركا.. وسننتصر

حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، الأجانب من الانضمام للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال إنه أجرى اتصالا بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن للتنسيق من أجل تقديم المزيد من الدعم لبلاده بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضدها.

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"أوكرانيا ستنتصر"

كما أضاف عبر تويتر "اتفقنا على الحاجة لفعل المزيد لوقف عدوان روسيا وتحميلها مسؤولية جرائمها".وتابع "ممتن للولايات المتحدة لوقفتها الحازمة إلى جانب الشعب الأوكراني.. أوكرانيا ستنتصر".

وكان الوزير الأوكراني قال إن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل أكثر من أسبوعين، لكنها لن تستسلم أو تقبل أي إملاءات.

مقاتلون أجانب لدى الطرفين

يشار إلى أنه انضم مقاتلون أجانب بالفعل في الصراع الأوكراني على كلا الجانبين.

ونشر زعيم الشيشان القوي، رمضان قديروف، مقاطع فيديو لمقاتلين من الشيشان ينضمون إلى الهجوم على أوكرانيا، وقال إن بعضهم قُتلوا في معارك.

كما زعم وزير الخارجية الأوكراني، أن نحو 20 ألف متطوع أجنبي سافروا إلى البلاد للانضمام إلى قوات كييف.