أغنى ملياردير روسي التف على العقوبات بتهريب طائرته لتل أبيب 

أحدث أخبار أغنى ملياردير روسي، وهو Roman ِAbramovich الحامل جنسيتي إسرائيل والبرتغال أيضا، أنه تمكن مساء أمس الأحد من نقل طائرته الخاصة من موسكو إلى تل بيب، وهي نفاثة طراز Gulfstream G650ER ثمنها أكثر من 80 مليون دولار، بعد أن تعرض "الأوليغارشية" مثله لعقوبات مشددة لعلاقاتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان رومان أبراموفيتش المولود قبل 55 سنة في مدينة Saratov البعيدة في الجنوب الروسي 850 كيلومترا عن موسكو، كان على متن الطائرة التي حطت في مطار بن غوريون، وفقا لما نقلت صحيفة Times of Israel عن مواقع تتبع الرحلات الجوية. إلا أنه يملك طائرة ثانية أهم بكثير، طرازها بوينغ 767 والفيديو أدناه عنها بالذات، ويبدو أنها آمنة في مكان ما، وإلا لقام بتهريبها.

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وكان مالك نادي "تشيلسي" البريطاني لكرة القدم، تعرض الأسبوع الماضي لتجميد ما لا يقل عن 4 مليارات و500 مليون دولار من أصوله في بريطانيا وحدها، وتم منعه من بيع سريع للنادي، كما وقصور وشقق وفلل عدة في لندن، أحدها قصر في حي كينسينغتون، سعره 200 مليون دولار، وشقة "بنتهاوس" في غرب لندن، قيمتها 30 مليونا، إلى جانب تجميد يخوت وطائرات صغيرة خاصة وهليكوبترات وسيارات فاخرة موجودة في بريطانيا وحدها، وقيمتها مليار و800 مليون دولار.

والمعروف عن أبراموفيتش الذي لم تفرض الولايات المتحدة عقوبتها عليه بعد، أن ثروته تبلغ 12 مليارا و500 مليون دولار، بلائحة مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، والعقوبات المفروضة عليه في بريطانيا، مستندة إلى أنه "شارك فلاديمير بوتين في زعزعة استقرار أوكرانيا وتقويض وتهديد وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها، وحصل على مزايا مالية من الكرملين، منها إعفاءات ضريبية لشركاته، وشراء وبيع الأسهم من وإلى الدولة بأسعار مواتية" بحسب بيان تجميد أرصدته في بريطانيا.