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أوكرانيا للغرب: ساعدونا لتتفادوا حرباً أوسع

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نيران مشتعلة في مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز
نيران مشتعلة في مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا للغرب: ساعدونا لتتفادوا حرباً أوسع

دبي - العربية.نت

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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الغرب، اليوم الاثنين، إلى تزويد بلاده بالأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في صراع أوسع.

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وقال عبر حسابه في تويتر "إلى أولئك في الخارج الذين يخشون الانجرار إلى حرب عالمية ثالثة.. أوكرانيا تقاوم بنجاح. نحتاج أن تساعدونا في القتال. أن تزودونا بجميع الأسلحة اللازمة".

كما أضاف "أن تفرضوا المزيد من العقوبات على روسيا وعزلها بالكامل، وأن تساعدوا أوكرانيا في إجبار بوتين على الفشل، وستتفادون بذلك نشوب حرب أكبر".

منطقة حظر طيران

وحثت أوكرانيا حلفاءها مرارا على بذل جهد أكبر لمساعدتها على التصدي للهجوم الروسي على بلاده، فيما جدد الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين، مطالبة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبراً أن التمنّع عن ذلك سيؤدّي إلى هجوم روسي على دول الحلف.

وتابع قائلاً "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرّد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو".

في المقابل، تخشى بعض الحكومات الغربية أن يؤدي ذلك إلى جر دول أخرى، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى الحرب.

احتراق مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز
احتراق مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة، في مناطق شرق أوكرانيا، إلا أنها سرعان ما توسعت شمالا وجنوبا، بل وصلت إلى محيط كييف، ما استدعى توتراً غير مسبوق في أوروبا وامتعاضا دوليا واسعا، إذ فرضت العديد من الدول الغربية حزمة عقوبات واسعة على موسكو، شملت مصارف وشركات عدة، فضلا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى إنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما استدعت تلك العملية العسكرية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".

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