أوكرانيا.. محطة تشيرنوبيل النووية بلا كهرباء مجددا

انقطعت الكهرباء مجددا عن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي كانت مسرحًا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986، وفق ما أعلنت شركة "أوكرنرجو" Ukrenergo المشغّلة لها على صفحتها في فيسبوك الاثنين.
وأفادت الشركة "تضرر الخط الذي يمد محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وبلدة سلافوتيتش (بالطاقة) بأيدي القوّات المحتلة"، في إشارة إلى القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وانقطعت الطاقة مطلع الأسبوع الماضي عن المحطة النووية لكنها أعيدت الأحد.
تخزين الوقود النووي
المحطة النووية تضم مولّدات لحالات الطوارئ تعمل بالديزل قادرة على توفير الكهرباء التي يحتاجها تشغيل أنظمة الأمن بشكل مؤقت، بما في ذلك أنظمة التبريد لمنشأة لتخزين الوقود النووي، وفق ما أعلنت هيئة التفتيش المسؤولة عن الطاقة النووية في أوكرانيا SNRIU الأسبوع الماضي.
فيما أفادت "أوكرنرجو" أن الخط تضرر مجددا "قبل أن تتم إعادة كامل إمدادات الطاقة" وأكدت أن إحدى فرقها للصيانة ستتوجّه إلى "الأراضي المحتلة" مجددا للقيام بأعمال صيانة إضافية.
تنتج الكهرباء
وأضافت أنه لا يمكن لتشيرنوبيل أن "تترك من دون مصدر موثوق للطاقة" وأن سكان بلدة سلافوتيتش "يعتمدون" عليها من أجل الكهرباء.
يذكر أن انفجار في محطة تشيرنوبيل النووية عام 1986 أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وأحدث تلوّثًا إشعاعيًا في أنحاء أوروبا.
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