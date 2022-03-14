أوكرانيا.. مغادرة 160 مركبة ماريوبول عبر ممرات الإجلاء

في ظل تطويق القوات الروسية للمدينة ومواصلة القصف عليها، تمكنت نحو 160 سيارة من الخروج الاثنين عبر ممر إنساني من ماريوبول الأوكرانية، وفق ما أفاد مجلس المدينة البلدي على حسابه على تلغرام.

Так сьогодні виглядає Маріуполь з неба — у вогні, диму та руйнуваннях pic.twitter.com/HcGUWEFobq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022

فقد سار موكب المركبات عند الساعة الواحدة بعد الظهر (11:00 ت غ) على الطريق الذي يربط بين الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف بمدينة زابوروجيا القريبة من ماريوبول.

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لكن المجلس لم يحدد عدد الذين تمكنوا من الفرار من المدينة حيث الظروف كارثية بعد أيام من القصف والحصار.

2500 قتيل

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أوليكسي ارتستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة بثها التلفزيون بوقت سابق اليوم الاثنين، أن أكثر من 2500 من سكان ماريوبول المطلة على البحر الأسود سقطوا قتلى منذ دخول القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

كما أوضح أنه يستند في ذلك إلى أرقام من إدارة المدينة، متهما القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة، فيما أكدت موسكو مرارا أنها لا تستهدف المدنيين.

مخزون الطعام ينفد

وأمس الأحد، قال مجلس ماريوبول إن آخر ما لدى المدينة من مخزونات الطعام والماء ينفد، مضيفاً أن القوات الروسية تواصل قصف أهداف غير عسكرية.

تأتي تلك التطورات فيما سجلت القوات الروسية تقدما ملحوظا في شرق البلاد وبعض مدنه الجنوبية، على الرغم من أن الكرملين كان أعلن في البداية عند إطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير أنها ستكون محدودة.