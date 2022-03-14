.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا.. مغادرة 160 مركبة ماريوبول عبر ممرات الإجلاء

  • الخط
من ماريوبول (أرشيفية- فرانس برس)
من ماريوبول (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا.. مغادرة 160 مركبة ماريوبول عبر ممرات الإجلاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل تطويق القوات الروسية للمدينة ومواصلة القصف عليها، تمكنت نحو 160 سيارة من الخروج الاثنين عبر ممر إنساني من ماريوبول الأوكرانية، وفق ما أفاد مجلس المدينة البلدي على حسابه على تلغرام.

فقد سار موكب المركبات عند الساعة الواحدة بعد الظهر (11:00 ت غ) على الطريق الذي يربط بين الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف بمدينة زابوروجيا القريبة من ماريوبول.

لكن المجلس لم يحدد عدد الذين تمكنوا من الفرار من المدينة حيث الظروف كارثية بعد أيام من القصف والحصار.

2500 قتيل

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أوليكسي ارتستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة بثها التلفزيون بوقت سابق اليوم الاثنين، أن أكثر من 2500 من سكان ماريوبول المطلة على البحر الأسود سقطوا قتلى منذ دخول القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

صور الأقمار الصناعية تظهر الدمار في ماريوبول (أ ب)
صور الأقمار الصناعية تظهر الدمار في ماريوبول (أ ب)

كما أوضح أنه يستند في ذلك إلى أرقام من إدارة المدينة، متهما القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة، فيما أكدت موسكو مرارا أنها لا تستهدف المدنيين.

مخزون الطعام ينفد

وأمس الأحد، قال مجلس ماريوبول إن آخر ما لدى المدينة من مخزونات الطعام والماء ينفد، مضيفاً أن القوات الروسية تواصل قصف أهداف غير عسكرية.

تأتي تلك التطورات فيما سجلت القوات الروسية تقدما ملحوظا في شرق البلاد وبعض مدنه الجنوبية، على الرغم من أن الكرملين كان أعلن في البداية عند إطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير أنها ستكون محدودة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تصمد الخيارات الأميركية بشأن أوكرانيا أمام ارتفاع سعر غالون البنزين؟ هل تصمد الخيارات الأميركية بشأن أوكرانيا أمام ارتفاع سعر غالون البنزين؟
اكتشف المزيد