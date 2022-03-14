أوكرانيا: نطالب بطرد روسيا فوراً من مجلس أوروبا

طالبت أوكرانيا، الاثنين، بطرد روسيا "فوراً" من مجلس أوروبا، مشيرة إلى أنه لا يحق لموسكو أن تبقى عضواً في الهيئة الحقوقية الأوروبية بعد هجومها على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ: "نحضّكم على اتخاذ قرار بطرد روسيا فوراً من مجلس أوروبا"، مضيفاً أن الهجوم الروسي يعني أنه "لا يمكنها البقاء ضمن العائلة الأوروبية"، وفق فرانس برس.

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يأتي ذلك فيما من المقرر أن تجتمع لجنة وزراء المنظمة التي تضم سفراء الدول الأعضاء فيها صباح الخميس لاتخاذ قرار في هذا الخصوص..

توحيد الجهود

من جهته، تحدث شميهال نيابة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يفترض أن يتولى الكلام لكنه كان منشغلاً بسبب المفاوضات مع موسكو. ودعا البرلمانيين من الدول الأعضاء الـ46 في المجلس الحاضرين إلى "توحيد الجهود للدفاع عن أوكرانيا ولكن أيضاً للدفاع عن أوروبا بكاملها".

كما حذر من أن "الوقت قد حان لوقف هذا الهجوم قبل وقوع كارثة نووية أو اشتعال القارة الأوروبية بأكملها"، مطالباً "بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا".

تنوي الإقدام على الخطوة.. ولكن

يذكر أنه غداة اندلاع الحرب في أوكرانيا، قرر مجلس أوروبا "تعليق" مشاركة البرلمانيين والدبلوماسيين الروس في هيئاته الرئيسية باستثناء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هيئته القضائية.

وحيال الدعوات المتكررة لوقف القتال التي لم تلق استجابة، تخطط المنظمة التي انضمت إليها روسيا في 1996، لمطالبة موسكو بمغادرتها وهو ما كانت حكومة فلاديمير بوتين تنوي القيام به من دون أن تتخذ هذه الخطوة حتى الآن.

في هذا السياق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للقناة الروسية الأولى: "نحن قريبون من الإقدام على هذه الخطوة لكننا لم نتخذها بالكامل".

"تجاوزت الخطوط الحمراء"

وتجتمع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الاثنين والثلاثاء، في جلسة استثنائية، للمرة الأولى في تاريخها. ومن المتوقع أن يقر البرلمانيون، بعد ظهر الثلاثاء في ختام يوم من النقاشات، نصاً يوصي لجنة الوزراء "بدعوة جمهورية روسيا الاتحادية للانسحاب من مجلس أوروبا"، الأمر الذي سيؤدي إلى مغادرة هذا البلد المنظمة.

إلى ذلك قال رئيس الجمعية البرلمانية، الهولندي تيني كوكس، لمجلس أوروبا في مؤتمر صحافي، إن "هذا هو الإجراء الأكثر صرامة الذي يمكن أن تتخذه المنظمة"، مشدداً مراراً على أن روسيا "تجاوزت الخطوط الحمراء".