الأمم المتحدة: نشوب صراع نووي غير مستبعد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية تعمل مع شركائها في المجال الإنساني على ضمان توفر ممرات آمنة من المناطق المحاصرة في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية التي تشنها روسيا، لافتا إلى أن صراعا نوويا غير مستبعد في ظل التصعيد الروسي.

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحافي نشر المتحدث باسمه تفاصيله عبر تويتر، أن الأمم المتحدة تعمل أيضا على توفير المساعدات حيثما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك.

مادة اعلانية

أوكرانيا على فوهة بركان

كما قال "أيا كانت نتيجة هذه الحرب، فلن يكون فيها فائز ولا خاسر. أوكرانيا على فوهة بركان ويتم تدميرها أمام أعين العالم. أثر ذلك على المدنيين وصل لمستويات مروعة".

فيما أعلن غوتيريش عن إنشاء مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل في الأمانة العامة للأمم المتحدة، مشيرا لتخصيص 40 مليون دولار إضافية للعمل على زيادة المساعدات الأساسية للفئات المحتاجة.

احتمال نشوب صراع نووي

وحذر من احتمال نشوب صراع نووي، ووصف ذلك بأنه "أصبح ممكنًا الآن وهو ما لم يكن من الممكن تصوره".

كذلك، قال إن الحرب يمتد تأثيرها خارج أوكرانيا، مشيرا إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار الغذاء والوقود. وأضاف "كل هذا تأثيره على الفقراء أقوى ويمهد لعدم استقرار سياسي واضطرابات في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر الجيش بوضع القوات النووية الاستراتيجية في حال تأهب، خاصة بعد أيام من إطلاق عملية عسكرية روسية في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير الماضي.