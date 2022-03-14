الدفاع الأوكرانية: لن نسمح للروس باحتلال بلدنا

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن "الجيش الأوكراني لن يسمح للروس باحتلال أوكرانيا"، مشيرة إلى مقتل 12 ألف روسي في المعارك، وهذا تكرار لتصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أعلن عدد القتلى الروس بنفس الرقم.

وعبر متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية عن خشيته من القصف المتكرر للعاصمة كييف، مؤكدا تدمير معدات ضخمة للجيش الروسي.

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"سنسيطر على المدن الكبرى"

في المقابل، أعلن الكرملين، الاثنين، أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتّجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين، أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة"، لكنه أضاف أن "وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة".

اليوم الـ19

يذكر أن تلك العملية العسكرية التي أطلقها الروس في 24 فبراير، وصفت بالمحدودة في الشرق الأوكراني، إلا أنها سرعان ما وصلت إلى محيط كييف، ما استدعى استنفارا أوروبيا واسعا وتوترا غير مسبوق بين الغرب الداعم لأوكرانيا وموسكو.

كما استتبعت عقوبات واسعة على الروس، فاقت الـ 5000 عقوبة، طالت مختلف القطاعات والشركات، والسياسيين أيضا.