الدفاع الروسية: دمرنا جميع نقاط إطلاق النار في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير الجيش الروسي جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمتها القوات الأوكرانية في ضواحي مدينة ماريوبول.

وأضافت خلال الإحاطة اليومية، أن موسكو اقترحت إنشاء 10 ممرات إنسانية في 14 مارس، ووافقت السلطات الأوكرانية على ثلاث منها، واقترحت 11 مساراً إضافياً.

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ممرات إنسانية

كما أضافت أنه تم السماح بعملية فك الحصار حول ماريوبول بفتح ممرات إنسانية وبدء إجلاء السكان، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 248 ألفاً و993 شخصاً، من بينهم 54481 طفلاً.

ولفت إلى إجلاء 8575 شخصاً، أمس الأحد، من مناطق خطرة في أوكرانيا خاصة دونيتسك ولوغانسك، من بينهم 1292 طفلاً.

قافلة من 160 سيارة

في الأثناء، قال مسؤولون محليون إن قافلة تضم أكثر من 160 سيارة غادرت مدينة ماريوبول اليوم الاثنين، في أول محاولة ناجحة على ما يبدو لترتيب "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن المدنيين محاصرون في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود منذ أكثر من أسبوعين، وإن الإمدادات تنفد بعد محاصرة القوات الروسية لها.

وبعد محاولات فاشلة على مدى أيام لإيصال الإمدادات إلى ماريوبول وتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين، قال مجلس المدينة إن وقف إطلاق النار المحلي متماسك، وإن القافلة غادرت إلى مدينة زابوروجيا.