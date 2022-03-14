بلينكن وكوليبا يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب

أفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن "الوزير بلينكن ووزير الخارجية (الأوكراني) كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب الاختيارية لبوتين".

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كما، أضاف المتحدث أن "الوزير (بلينكن) أعاد التأكيد على تضامن الولايات المتحدة الثابت مع أوكرانيا".

وكان مسؤول محلي قال إن وزير الخارجية الأميركي دان أمس الأحد الهجوم الروسي على قاعدة أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والذي أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 134.

"محاسبة روسيا"

بدوره، أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الأميركي، وأضاف في تغريدة "كلانا متفق على أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل لوقف العدوان الروسي ومحاسبة روسيا على جرائمها".

وكان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، أكد أن بلاده تريد الحفاظ على المسار الدبلوماسي لحل المسألة الأوكرانية.

وأضاف في مقابلة خاصة مع العربية اليوم الأحد، أن "الحكومة الروسية هي من أغلقت الباب للمسار الدبلوماسي واختارت الحرب الوحشية ضد الشعب الأوكراني".

يذكر أن موسكو أطلقت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، بحسب ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخرا.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو، بلغت أكثر من 500 عقوبة، ودفعت البلاد إلى التربع على عرش الدول الأكثر مواجهة للعقوبات بعد إيران وكوريا الشمالية.

كما استدعت تأهب دول حلف الناتو التي أرسلت مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.

