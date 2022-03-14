عقوبات أوروبية على شخصيات روسية جديدة بينها أبراموفيتش

في آخر حزمة عقوبات تستهدف الروس الذين تقول بروكسل إنهم يدعمون الهجوم على أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش وغيره من الأوليغارش الروس.

وسيضاف أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وغيره من الشخصيات إلى قائمة الأفراد الذين قد تصادر أصولهم في الاتحاد الأوروبي (بما يشمل اليخوت والمنازل الفخمة) ويحظر عليهم دخول دول التكتل، وفق ما أفاد دبلوماسيان فرانس برس، الاثنين.

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"علاقات وثيقة وقديمة ببوتين"

كما جاء في وثيقة تحضيرية للاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الجديدة، أن أبراموفيتش "تربطه علاقات وثيقة وقديمة بفلاديمير بوتين".

يشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حزمة رابعة من العقوبات الأوروبية على موسكو والتي سيتم الإعلان عنها بعد الظهر.

وقبل ذلك، كان هناك 862 شخصاً و53 كياناً روسياً على هذه القائمة السوداء التي تحظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتسمح بمصادرة ممتلكاتهم.

عقوبات سابقة

أتى ذلك بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على رومان أبراموفيتش المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما يخضع الملياردير الروسي أيضاً لعقوبات فرضتها كندا. وقدرت الحكومة البريطانية ثروة رجل الأعمال بـ10,7 مليار يورو.

وإضافة إلى نادي تشيلسي، يمتلك أبراموفيتش حصصاً في شركة الصلب العملاقة إيفراز. كما يملك حصصاً في شركة Norilsk Nickel الروسية المتخصصة في تعدين وتصنيع النيكل والبلاديوم.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت فرضت عقوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة على روسيا ما أدى إلى انهيار الروبل. وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير الاثنين، إن "هذه العقوبات الهائلة فعالة. ستؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في روسيا بنحو 8%".