لندن: موسكو عزلت كييف بحرياً عن التجارة العالمية

مع استمرار الصراع بين موسكو وكييف، أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، أن البحرية الروسية فرضت حصاراً على ساحل أوكرانيا المطل على البحر الأسود، وعزلتها عن التجارة البحرية العالمية.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي يومي نُشر على حسابها على تويتر، أن البحرية الروسية تواصل توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا.

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وذكر البيان أن روسيا نفذت عملية إنزال برمائي في بحر آزوف، محذرة من إمكانية تنفيذها للمزيد من هذه العمليات في الأسابيع المقبلة.

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوربيس جونسون خلال اتصال مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن بلاده ستواصل السعي لمزيد من الخيارات لتعزيز الدفاع عن النفس في أوكرانيا.

تعزيز الدفاع عن النفس

كذلك، أضاف أن بريطانيا ستعمل مع شركائها، بما في ذلك في اجتماع يوم الثلاثاء لدول قوة المشاة المشتركة في لندن ، لمتابعة المزيد من الخيارات لتعزيز الدفاع عن النفس في أوكرانيا.

يشار إلى أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق البلاد بين شبه جزيرة القرم ودونباس، تخضع لحصار منذ أيام عدة، من قبل القوات الروسية، وتعيش وضعا حرجا، بل "ميئوسا منه تقريبا"، بحسب وصف منظمة أطباء بلا حدود.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o28zuSsk3K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2022

كما تفتقر إلى الطعام، فيما يحرم سكانها من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات.

في حين فشلت سابقا محاولات عدة لإجلاء مئات آلاف المدنيين العالقين هناك.

السيطرة على المنطقة الساحلية

يأتي ذلك في إطار العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الفائت، حيث تسعى موسكو إلى السيطرة على كامل الساحل الجنوبي لأوكرانيا المطل على البحر الأسود وبحر آزوف.

بينما لا زالت المعارك دائرة في مناطق مختلفة في إقليم دونباس، ومدن أخرى حيث امتدت العمليات إلى مدينة لفيف إذ استهدفت قاعدة يافوريف القريبة منها وأسفرت عن مقتل 35 شخصاً.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، والمسؤولون في كييف يطالبون بفرض حظر جوي في البلاد.

إلا أن حلف شمال الأطلسي الذي بلغت العلاقة بينه وبين موسكو، توترا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، على خلفية دعمه لأوكرانيا، رفض هذا الطلب أكثر من مرة، مؤكداً أن من شأن مثل تلك الخطوة أن تفجر صراعا واسعا بل حربا عالمية ثالثة.